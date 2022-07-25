民進黨桃園市長參選人林智堅的論文陷入抄襲疑雲，事情爆發後台大才突然宣布碩博士生離校前，論文必須經過「查重」審查，讓前藍委蔡正元驚訝說原來先前並不用，直言此問題不處理，台大跟野雞大學的距離將不太遙遠，並感嘆說「台大到底有多少垃圾論文？」

擁有哈佛碩士學位的蔡正元今（25）日在臉書表示，學術論文不得有抄襲是國際鐵律，抄襲的基本標準是論文提出時不得與先前的所有論文有「高度重複」，而所謂的「重複」是「每連續13個字跟先前任何論文相同，就算是一個『重複』」，「高度重複」則是被審查的論文中，出現「重複」的合計字數超過整篇論文總字數的10％，這些論文被稱為「不得通過審查的『垃圾論文』」，也就是所謂的抄襲論文。

蔡正元指出，國際學術標準是論文提出前，都要先經過「查核重複」（查重）的審查，包括在口試前及提交口試委員閱讀前，因此若一份論文沒通過查重，連提交論文口試的資格都沒有，但讓他訝異的是，在林智堅案爆發後，台大才宣布碩博士生離校前，論文都必需經過「查重」審查。

蔡正元說，台大早已購買這套系統，沒想到卻擺著沒用？他質疑，多年來已不知產生多少垃圾論文？不知道有多少位「林智堅」，若不處理此問題，台大產生的碩博士不只會有垃圾論文，更會有垃圾碩博士，「台大人從此都將顏面掃地，台大跟野雞大學的距離將不太遙遠！」