另輛砂石車也遭到火勢波及。（翻攝照片／李京昇苗栗)

苗栗縣公館鄉福基一處空地，23日凌晨1時49分許，發生2輛砂石車車頭不明原因冒出濃煙起火，警方追查發現70歲劉姓男子疑似報復縱火，所幸消防人員前往撲滅火勢，現場無人員受傷，警方也依公共危險罪嫌將劉男函送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

根據調查，警方當時發現2輛砂石車車頭燒毀，隨即調閱周遭路口監視器，發現1輛自小客車涉有重嫌，於案發1小時後，在頭屋地區查獲劉嫌，劉也坦承縱火，並稱因與砂石車主有私人恩怨，才會前往車主停放車輛處縱火燒車逃逸。

苗栗警察分局表示，劉嫌在路旁空地縱火燒車，犯罪行為惡性重大，稍有不慎，就可能波及無辜民眾，造成不可預知的危害，也呼籲民眾，除了故意縱火行為，將觸犯公共危險罪嫌外，如因過失，如電線走火、吸菸煙蒂不慎引發火災造成危害，都是屬於公共危險罪的範疇，民眾對於日常生活環境，更應注意用火，避免因一時不慎，觸犯刑法後悔莫及。