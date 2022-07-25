社群媒體Snap財報不佳，引發科技股為主的那斯達克指數賣壓出籠，美股上周五收黑。台股今(25)日早盤下跌近百點，最低約來到14851點。

費半指數狂殺逾2.5%，影響所及，台積電、聯電ADR分別下跌1.6%與3%，拖累台股現貨表現。台積電早盤下跌4.5元來到498.5元，聯電跌幅超過5%來到40.3元附近價位。

法人表示，美股上周五終止連3紅，令台股開盤恐承壓，後續行情需觀察本周美科技股大咖財報，以及26至27日美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議結果。

道瓊工業指數終場下跌137.61點，或0.43%，收在31899.29點。標準普爾500指數下跌37.32點，或0.93%，收在3961.63點。那斯達克指數下跌225.50點，或1.87%，收在11834.11點。費城半導體指數下跌74.401點，或2.55%，收在2842.411點。