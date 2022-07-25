就在外界吹捧「大鬍子」哈登刻意下個球季降薪約1500萬美元，好讓七六人擁有足夠薪資空間可以補強之際，《紐約時報》資深記者史坦卻狠狠打了哈登的臉，強調這一切只是哈登跟好友七六人總裁莫瑞的私下協議，今年先讓步降薪，明年再給5年頂薪合約補償。

「聯盟當中越來越多人開始懷疑，哈登同意下個球季刻意降薪的安排，完全是因為他得到自己未來的保障，才讓他選擇跳脫球員選項合約，做出大幅降薪的行為，」史坦表示，「然後到了明年休兵期間，他將會以34歲的年紀，獲得一份5年頂薪合約。」

史坦甚至把話說得更明白，強調這一切都是哈登與莫瑞私底下的「勾結」，藉以製造七六人足夠的薪資空間可以補強，畢竟哈登跟莫瑞早在火箭時期就已擁有很好的關係，「聯盟不少人都認為這已經明顯違反了規定，就是七六人提前給哈登做出承諾。」

哈登先前並未執行自己最後一年價值4730萬美元的合約，而是改跟七六人簽下兩年6800萬美元合約，第一年只領3300萬美元，第二年則是球員選項的3500萬美元合約，所謂的降薪犧牲，恐怕只是為了明年休兵期簽下5年頂薪合約的假動作罷了。