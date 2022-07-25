白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）周日表示，拜登總統在感染新冠病毒之後的狀況顯著改善，現在最主要的症狀是喉嚨痛。

根據白宮發布的備忘錄，歐康納醫生表示拜登總統上周四檢測出陽性確診後，目前其咳嗽和身體疼痛的症狀已經減輕，也沒有任何呼吸緊迫的情況。

歐康納表示，拜登的症狀持續顯著改善，現在其主要症狀是喉嚨痛，這很可能是因為他的身體在清除病毒時激發的淋巴反應，這樣的進展令人鼓舞。他並表示拜登的脈搏、血壓、呼吸頻率和體溫均正常，只是聲音仍然有些低沉。

周日早些時候，白宮新冠防疫協調官吉哈（Ashish Jha）在接受媒體訪問時表示，拜登的17位已確定密切接觸者中，沒有一個人的新冠病毒檢測結果為陽性。

隨著新冠病毒的其中一種具高度傳染性的亞變種病毒在美國引爆新一波疫情，現年79歲的拜登也在上周確定遭到感染，但其染疫後症狀一直都屬輕微。

歐康納上周六表示，根據基因定序結果，拜登感染應該是被稱為BA.5的新冠亞變體病毒。

白宮新冠防疫協調官吉哈周日接受媒體訪問時表示，拜登的症狀主要為上呼吸道感染。

自拜登染疫以來，白宮一直試圖強調他的健康無虞，上周四白宮發布一段拜登向美國人保證其情況良好的影片，周五拜登也出席了與白宮人員的線上會議。周末拜登沒有公開活動，本周初的出訪計畫也已經取消。