為2024年總統大選鋪路？國家住宅及都市更新中心在7月22日宣布，委由臺灣銀行統籌主辦新臺幣4119億元聯貸案並擔任管理銀行，國家住都中心承接政府6.9萬戶社宅興建任務，預計於全國19縣市約200多處基地興辦社宅，規劃導入綠建築、智慧建築、耐震標章與通用化概念，興建包括住宅單元、店鋪及停車位，並配備托嬰中心、幼兒園或日照中心等各式社福設施。該簽約儀式，由國家住都中心董事長花敬群與臺灣銀行董事長呂桔誠共同主持。

蔡英文總統競選期間承諾8年興建20萬戶社會住宅，但根據內政部統計，目前全台社會住宅完工僅約1.9萬戶，而興建中約2.4萬戶，合計約4.3萬戶，僅約蔡英文政府競選承諾的2成左右；而隨著2024年總統大選迫進，選民也將盤點執政黨的競選承諾，上周國家住都中心董事長花敬群和與臺灣銀行董事長呂桔誠宣布：臺灣銀行力挺社宅政策，支持政府實現居住正義＆安居樂業，統籌主辦國家住都中心4119億元聯貸案。

若6.9萬戶的社會宅在2024年前順利完工，則「8年興建20萬戶社會住宅」的支票兌現56%。只是，民眾納悶，競選承諾落實的時間點為何是在原物料價格上漲？和第16任總統大選將屆之時？此次聯貸銀行也都清一色是公股或泛公股行庫，這筆創國內聯貸規模史上新高的聯貸案，究竟是要實現普羅百姓的「居住正義」還是為執政黨「選舉造勢」？

該聯貸案原預計籌募金額為4119億元，在臺灣銀行、合作金庫、農業金庫、臺灣企銀、兆豐銀行、彰化銀行、土地銀行、華南銀行、第一銀行等9家金融同業踴躍支持下，承諾參貸金額達6600億元，超額認購逾1.6倍，最後以4119億元結案，締造國內聯貸規模史上新高紀錄。

據了解，內政部興辦社會住宅目標，將在2024年前於全國達成興辦6.9萬戶，所有建設經費均需自行籌措或向銀行融資，所需土地除由國產署捐贈以外，皆由國家住都中心依法價購並自負盈虧。興辦社會住宅基地中由國產署捐贈者全部興建社會住宅，有屬需價購的國防部營改基金土地，在前年9月行政院同意的「社會住宅興辦計畫第一次修正」中，也明訂可運用部分土地辦理都市更新，以籌措土地價款及挹注社會住宅興建經費。

國家住都中心表示，此次與建6.9萬戶社宅，預計於全國19縣市約200多處基地興辦社宅，規劃導入綠建築、智慧建築、耐震標章與通用化概念，興建包括住宅單元、店鋪及停車位，並配備托嬰中心、幼兒園或日照中心等各式社福設施，不僅提供了友善優質居住環境及居住服務機能，更強化了地區社會福利服務輸送。該中心作為全國社宅興辦之執行樞紐，提供具一定建築品質與公益性之住宅，使各縣市不論城鄉發展狀況都能享有社宅服務，達成照顧社會經濟弱勢族群居住需求及協助民眾安心安居進而樂業之目標。

然而，蔡英文總統已執政6年，若這麼「要緊」人民安居樂業，為何是趕在最後執政的1年半，才加緊實現競選承諾？而且1年半的時間，要興建全台6.9萬戶的社會宅，又是正逢全球原物料價格高漲之際？再者，這樁國內規模最大的聯貸行，清一色是公股或泛公股行庫，其中又暗藏了什麼「玄機」？