全球半導體產業出現需求下滑、供應過剩的雜音，就連飽受美國制裁的大陸晶片業也深受影響，有專家透露，目前狀況正處於砍單與缺貨並存的狀況，消費性電子產業受創最深，但汽車晶片與工業自動化控制領域的需求還是相當熱烈，整體市況出現一冷一熱的情形。

新浪財經報導，科技業專家、深度科技研究院院長張孝榮分析晶片出現砍單潮的兩大原因，首先，由於晶片廠的新建產能逐漸開出，市場上流入大量晶片，加上經濟衰退風險高，消費者需求下滑，市場也因此陷入疲軟，品牌商不得不減少生產量，上游的晶片訂單量也跟著萎縮。

報導提到，一位不具名的負責人表示，消費性電子產品是砍單的重災區，但並不是整個半導體領域都在砍單，汽車晶片與工業自動化控制領域的需求還是相當火熱，出現一冷一熱的狀況。

此外，該名負責人透露，傳出有消費性電子產品的終端品牌商為了消耗庫存，不惜直接取消訂單，甚至有人願意放棄5成至8成的高額訂金也要解除訂單合約，有些廠商則透過延後拉貨來爭取緩衝空間。

報導指出，砍單效應通常由終端市場發動，並一路傳至供應鏈上游，最終產生整體市況衰退的連鎖效應，若從消費性電子產品觀察，IC設計、晶圓代工及面板廠全都躲不過衝擊。