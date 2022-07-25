民進黨桃園市長參選人林智堅24日舉行記者會，強調自己的論文是原創，絕無抄襲。（資料照/劉宗龍攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」連日來遭國民黨窮追猛打，林昨（24）日親上火線反擊，堅稱自己的論文是原創，但前台南縣長蘇煥智好奇，如果是原創，為何會害怕公開？此話一出，引發熱烈討論，不少人紛紛表達認同，「質疑的有理。」「連自己人都看不下去了，全部騙騙騙大家還要相信嗎？」

林智堅與民進黨立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎昨在民進黨中央共同召開記者會，林表示，台大國發所的碩論，是他題目發想在先、研究大綱在先、研究設計的寫作也在先，自己是原創，絕未抄襲。

對此，蘇煥智指出，「林智堅記者會説他台大國發所的論文是原創沒有抄襲，但卻禁止數位檔公開，這就根本矛盾了！如果是原創，為何害怕公開呢？這不是此地無銀三百兩嗎？」他認為，與其開記者會，不如公開論文。

蘇煥智的說法，吸引不少網友湧進《中時新聞網》粉絲專頁討論，共有超過200則留言，多數人都贊同其看法，「說得好極了，很有道理啊。」「他的原創作品，就是【論文不公開】這件事。」「民進黨的老前輩已經看不下去了。」「問得好！應該是還沒跟指導教授喬好吧？！」「一句話就突破盲腸了。」