來到了下半年，各大手機品牌也陸續推出新機，而光在上周，就有小米發表了全新的輕薄旗艦Xiaomi 12 Lite，主打專為時尚都會女性打造，以全新升級的前後鏡頭，隨手都能拍出美照之餘，更擁有極致纖薄的機身，讓手機也能輕鬆塞進現在最流行的「小廢包」當中。另外還有OPPO全新的Reno8系列新機，均搭載旗艦級影像系統，不管人像、夜拍都能簡單拍出美照，機身更首以一體成型流線設計登場，兼顧實用與美感的需求。

小米推出專為時尚都會女性打造的輕薄旗艦Xiaomi 12 Lite，再度邀請到「自帶光女神」暨Xiaomi 12系列產品大使林依晨代言。（小米提供）

Xiaomi 12 Lite搭載3200萬像素高解析度前置鏡頭，配備全新前置雙柔光LED燈，可選擇開啟柔霧補光燈或螢幕補光，在不同低光源環境下都能拍出自然光感美景。（小米提供）

小米全新的輕薄旗艦Xiaomi 12 Lite，其極致纖薄機身僅173g重、7.29mm厚，但卻具備了全新升級的億級像素三鏡頭相機，包括1億800萬像素主鏡頭、800萬像素120°超廣角鏡頭與200萬像素微距鏡頭，不管是日常、動靜態，或是風景、小物都能輕鬆拍攝，更配備雙柔光燈的3200萬畫素自拍鏡頭，可選擇開啟柔霧補光燈或螢幕補光，在不同低光源環境下，如戶外露營、夜店跑趴都能拍出自然光感美景。

Xiaomi 12 Lite共推出輕潮綠、輕潮粉、質感黑 3色，8GB＋256GB，定價1萬3999元，購機即享YouTube Premium3個月免費試用、LiTV 電視頻道餐30天會員服務。（小米提供）

更支援全新的景深估算和人像消光演算法，以及前後鏡頭皆擁有的人眼追焦功能，不是拍照高手都感拍出女生最愛的美照，還具備6.55吋大螢幕與4300mAh大電量電池，從早玩到晚、從戶外拍照到在家追劇，一機即能包辦，現預購還享限量預購好禮Xiaomi手環 7或小米戶外藍牙喇叭 16W，購機再送YouTube Premium3個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務。

OPPO Reno8 Pro支援DOL-HDR技術及全像素全向對焦，即使在夜景或逆光場景下也能清楚捕捉人像臉部細節。（OPPO提供）

OPPO就一次擁出了Reno8及Reno8 Pro兩款新機，兩機均搭載旗艦級影像系統，Pro版更搭載MariSilicon X 自研影像NPU晶片，影像處理效能較前代提升11倍，並呈現自然真實的色調之餘，更首支援4K超清晰夜景錄影及4K HDR錄影，在有史以來最窄邊框的6.7吋AMOLED螢幕上，更能透過120Hz螢幕更新率來看影片、玩遊戲，可是大大提升了觀影體驗。

OPPO Reno8，共推出晨曦金、微光黑 2色，定價1萬5990元。（OPPO提供）

OPPO Reno8 Pro，共推出凝光綠、琉光黑 2色，定價2萬4990元。（OPPO提供）

而Reno8也提升了夜拍實力，在錄影模式下可帶來提升4倍的動態範圍，讓整體表現呈現更優異的超級動態夜景；兩機同時還集成OPPO旗艦系列的熱鍛工藝，打造出一體成型的流線設計機身，以完美的75度微弧形降低鏡頭凸出的突兀感，更帶來了全新特調配色，機身厚度最薄也僅7.34mm，更擁有4500mAh電池、支援OPPO專利的80W SUPERVOOC超級閃充，可是內外兼備的新機，8月31日前買即享限量上市購機禮，完成官網登錄再加贈12個月螢幕意外保障及6個月延長保固優惠。