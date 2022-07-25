宏碁年度亞太暑假盛事Acer Day正式開跑，今年以「Make Your Green Mark」為主軸，更請來《原子少年ATOMBOYZ》超人氣「地球」組合，擔任Acer Day台灣區活動代言人並化身綠色行動大使，以「綠動Replay，地球玩不Lag」為主題，透過改編的《地球玩不累》主題曲，完美演繹Acer Day活動精神，更號召粉絲一同參與「Go Green，我Carry」21天減碳挑戰。

宏碁全新首款Swift 3 OLED輕薄筆電，定價4萬4900元，預計8月開賣。（宏碁提供）

在上周的開跑活動中，「地球」更親自介紹各款品牌人氣與全新筆電，像人氣王林佳辰就推薦了長銷型輕薄筆電Swift 3，正好品牌也推出了全新的首款Swift 3 OLED輕薄筆電，具備17.9mm超薄鋁製金屬機身，僅重1.4kg，配備14吋16:10 WQXGA+ 2.8K OLED螢幕，更配備採OceanGlass海洋回收料製高質感觸控面板，預計8月即將開賣。

宏碁全新Aspire Vero環保筆電，定價3萬4900元；上市加碼祭買環保筆電搭配具有環保標章認證的金級環保旅館「渴望會館」伯爵雙人房，即享特價3萬4900元。（宏碁提供）

另外還有向來是環保力行者的黃文廷，就介紹了全新的Aspire Vero環保筆電，配備14吋及15.6吋Full HD螢幕，延續了前代產品對環境友善特色的訴求，從機身到包裝以環保3R的概念打造，更搭載最新12代Intel Core處理器，並通過Intel Evo平台認證，此次更推出深海藍配色，預計8月開賣，上市再推出加碼特惠組合，買環保筆電搭配具有環保標章認證的金級環保旅館「渴望會館」伯爵雙人房，即享特價3萬4900元；28日前買指定機種，更享登錄送及周周抽Segway F30電動滑板車。