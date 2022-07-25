原為桌球明星夫妻檔的江宏傑福原愛於2021年7月和離婚，女方近日來台與家人團聚，但時隔1年半的重逢卻讓江宏傑在IG現實動態暴怒，原來昨晚福原愛接走家人後就失聯到現在，江宏傑擔心才會發文喊話，至於針對有無「中間人」協助聯繫對方，經紀公司澄清這點。

過去江宏傑出席活動時也曾多次透露，仍會用視訊與女方維繫親情，也希望對方能夠親自來台，「因為兩邊的愛還是需要的」。福原愛離台將近1年半，有媒體指出期間和江宏傑聯繫協商都靠「中間人」，不過男方經紀公司透露，兩人完全都靠自己聯絡，並沒有透過所謂的中間人。

經紀公司澄清兩人都靠自己聯繫對方，沒有中間人。(圖/福原愛推特、江宏傑臉書)

網友在論壇火熱討論此事，究竟雙方如何協議陪伴家人？這1年多來，他們都有用視訊聯絡，有網友推論出入境需用同一國護照，江宏傑可能同意福原愛帶家人返日，畢竟出入境需用同一國護照，只是福原愛把人帶走之後，不回報自己與家人的行程，這種如同鬧失蹤的舉動讓江宏傑非常擔心，才會讓他在在社群網站發文怒批前妻，沒有做到「善意的交接」這件事。

自從離婚以來，都是江宏傑照顧家人，如今日本肺炎疫情未趨緩，她擅自將家人帶到陌生環境且未通知對方，沒有尊重對方需求也讓網友感到不妥，「爸爸見不到家人總會著急，應該是不知該怎麼辦才發聲」、「之前偷情，現在還會偷帶走家人」