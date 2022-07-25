Former Lakers player Slava Medvedenko is selling his two NBA championship rings to raise money for his native country of Ukraine.



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曾跟隨布萊恩、歐尼爾攜手拿下2001、2002年NBA總冠軍的烏克蘭籍前鋒梅德維登科，最近正在拍賣自己擁有的兩枚NBA總冠軍戒指，希望可以募款修繕祖國烏克蘭的體育館與學校，讓烏克蘭孩童可以度過接下來的寒冬，他也曾親上戰場跟軍隊並肩作戰。

「我們需要修繕體育館，也要修繕學校，因為俄羅斯軍隊炸毀我們一百多間學校，」梅德維登科表示，「烏克蘭冬天很冷，我們的孩童需要在體育館內玩耍，如果這些戒指只是放在我保險箱內，根本毫無意義，假如可以換到一些錢幫助烏克蘭，它們才更具意義。」

現年43歲的梅德維登科，參加1998年NBA選秀會並未獲選，隨後2000年加入湖人效力了6個球季，更於2001與2002年拿下NBA總冠軍，2006-07年跳槽老鷹打了一年之後就告退休，NBA生涯場均5.3分、2.8籃板，完全只算綠葉球員。

梅德維登科除了拍賣自己兩枚總冠軍戒指募款，在今年5月期間，還曾走上烏克蘭首都基輔市中心社區，手持AK47步槍跟烏克蘭軍隊並肩作戰，隨後也積極投入對抗俄羅斯軍隊的行列，如今只能期望他拿出兩枚總冠軍戒指拍賣的舉動，可以幫助更多烏克蘭孩童躲過寒冬。