國民黨高雄市長參選人柯志恩今（25）日上廣播節目專訪，她自認不是人生勝利組，一路走來也有挫敗過，但最大遺憾是父母在3年內離她而去。她說，自己很幸運，但也從來不是「靠爸族」，而參選高雄市長沒有利益交換，選後無論如何都會留在高雄，但不一定非得要做政治。

柯志恩今早上寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目，接受主持人周玉蔻辛辣專訪，柯志恩一一見招拆招。柯志恩被問到丈夫、兒子有綠卡一事，她坦蕩直說，兩人都是在美國科技廠上班，他們都有美國身份很自然，不認為這需要被拿出來討論。

周玉蔻細數柯志恩的學經歷，認為柯是「黨國之子」，是黨國資源的既得利益者，不然怎麼可以主持「世界真奇妙」？更認為柯是人生勝利組。柯志恩認為，自己不是靠爸族，「我很幸運，我必須很感恩」，但父母在3年內過世，對她來說非常遺憾，如果要說人生勝利，寧可更父母相處更久。

柯志恩說，參選以來不後悔，「頭洗下去，就不能有後悔這個字」，但她遺憾跑沒多久就確診，接下來要用最快的時間，讓高雄人盡快認識她、了解她。她也再次駁斥與國民黨主席朱立倫有利益交換？「我發誓，怎麼可能，不分區立委我當過啦」。

周玉蔻追問「到底可不可贏陳其邁？」柯志恩直言，現在7月底要評估很困難，但她不會用增加對陳其邁的仇恨值來打選戰，而是希望透過這場選戰把彼此理念講出來，選後也會留在高雄，不會去選左楠區立委，留下來不一定要做政治的事情，「只要左楠有人出來，就讓他們去啊！」

周玉蔻提到，先前柯志恩曾說政見不會有愛情摩天輪一事，惹怒韓粉及前高雄市副市長李四川，是否有向前高雄市長韓國瑜「負荊請罪」？柯志恩澄清，愛情摩天輪不是她原創，因此市政藍圖不會有，事件後她沒有向韓國瑜通過電話，清楚韓市長的個性及為人，不需要解釋太多。至於會不會找韓站台？看到時選舉熱度選舉熱度，再通盤考量。

此外，周玉蔻問及，民進黨台北市長參選人陳時中在台北選舉掀起波瀾，會不會變成全台炫風，形成上次韓流現象？柯志恩直說，自己不覺得陳時中有那樣的魅力，不會造成海嘯，但確實是對於另外兩位參選人蔣萬安、黃珊珊而言，是非常可敬的對手。