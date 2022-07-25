有「不老男神」之稱的男星林志穎，本月22日帶著兒子駕著特斯拉行駛在桃園市中正北路時，因不明原因撞上中央分隔島，使轎車瞬間燃起熊熊烈火，幸好當時有路過民眾及一旁工地的工人們合力幫忙才順利將他們救出，緊急送往林口長庚醫院治療。而臉部重創的他，也傳出將用「鈦金屬」進行臉部重建，林志穎的弟弟將在今日下午2點出面對外說明詳細情況。

根據《三立新聞網》的報導，林志穎在汐止賣腸粉的大哥林志杰日前接受採訪時表示，林志穎22日發生車禍的當下，就被緊急送往林口長庚醫院進行救治，林志穎的媽媽、妻子陳若儀及其他4個兄弟姊妹接到消息後也緊急趕往醫院，而當時林志穎因臉部重創、滿臉是血又多處骨折，他擔心林志穎需要大量輸血，因此趕緊補充運動飲料表示「血都準備好了」，但因醫院有管制探視人數，因此先回去等待消息，只能透過母親、弟弟林志鑫隨時了解情況，不過他也透露目前林志穎已經清醒。

而對於林志穎車禍當時的腫臉照在網路上瘋傳，林志杰直呼「怎麼有人那麼沒良心」，但他坦承第一時間沒認出是弟弟，也強調不會這麼無聊去告任何人，對於救出弟弟的好心人仍相當感謝。至於有醫生表示，若不是因為車子後續爆炸，民眾在不確定病況下就移動傷者「有事絕對被告死」，林志杰則認為「只要去救，就是恩人」若是他遇到這種情況也一定會出面救人。

另外，報導中也提到林志穎臉部將進行重建手術，對此替他治療的林口長庚醫院院長陳建宗接受採訪時透露，自己將會親自替林志穎以「內固定」的方式進行手術，而最常見的就是放入「鈦金屬」，但也會評估是否混入3D列印技術進行臉部重建。詳細的資訊林志穎的弟弟林志鑫，將在今日下午2點出面說明。

事實上，自林志穎發生車禍以來網路上謠言不斷，他的妻子陳若儀也在昨（24）日晚間首度發聲，「很感恩大家的關心，志穎每天的狀況都有進步，感謝長庚醫療團隊的用心和照顧，還有大家的祝福，最重要的是，救出志穎跟Jenson的熱心人士，衷心感謝他們；目前志穎的狀況相對穩定，Jenson也是輕微受傷，正在觀察及休養當中；在此時報平安，主要是希望能夠平息網路上以訛傳訛的不實消息，讓身為人妻與人母的我，看了相當難過，也想在此呼籲大眾，不要相信未經求證的謠言，最後要感謝大家對我們的關心與支持，這絕對是守護我們的最大力量」。