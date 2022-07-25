緬甸軍政府傳出已經處決4名民主倡議人士，指控他們協助進行恐怖行為，遭到處決的包含知名民運人士覺敏友（Ko Jimmy）、前國會議員及前嬉哈藝術家漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw），這是緬甸數十年來頭一次執行死刑。
路透社引述緬甸國營媒體《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）今（25）日報導，緬甸軍政府已經處決4名民主倡議人士，指控他們協助進行「恐怖行為」，這是緬甸數十年來首度執行死刑。「自由亞洲電台」（Radio Free Asia）報導，這是緬甸自1988年以來首度執行死刑。
報導指出，遭到處決的4名男子包括53歲緬甸知名民運人士覺敏友、41歲、與翁山蘇姬同黨的全國民主聯盟（National League for Democracy）前國會議員暨前嬉哈藝術家漂扎亞導，另外2名遭到處決的人士為Hla Myo Aung、Aung Thura Zaw。
《緬甸環球新光報》並未說明4人是在何時、以何種方式遭到處決，不過據信他們有可能被施以絞刑，報導僅指出這4人是依據反恐法及刑法受到指控，緬甸官方依據監獄程序進行懲處。
這4人最初是在今年1月的一場閉門審判中被宣判死刑，他們被控協助民兵對抗軍隊，他們隨後在6月的上訴中敗訴。
緬甸軍方於2021年2月發動政變，引發全國各地民眾上街抗議，軍隊隨之對政敵、示威群眾進行血腥鎮壓，緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）預估，至今已有超過2100人遭到軍隊殺害。
覺敏友是30年前對抗軍方統治的緬甸民主派「88世代學生團」（88 Generation Students Group）重要領袖，去年軍方發動政變後，覺敏友躲藏了8個月，仍於10月被捕。
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