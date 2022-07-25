連日高溫飆到近40度，許多民眾都躲在家裡緊閉門窗開冷氣，但有一名網友目睹一棟透天房屋，在一樓戶外的車庫裝了冷氣，風口對著外面馬路方向吹，讓原PO看了非常震驚，大呼「電費就是那麼樸實枯燥且無華！」文PO出後吸引更了1.3萬人按讚。

網友們看到一樓戶外裝冷氣都驚呆了。(翻攝自爆廢公社二館)

這名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出照片，一棟透天在一樓大門外加裝遮雨棚，兩邊裝上窗戶與鄰居隔開，但張大眼睛一看，這房子竟在戶外裝冷氣，風口對著外面馬路方向吹，讓原PO既驚訝又佩服，直呼「電費就是那麼樸實枯燥且無華。」

其他網友們看到冷氣裝戶外的照片也笑了，紛紛留言：「有錢就是任性」、「可能裡面想吹暖氣啊！」、「全球暖化升溫1.5度，需要大家一起盡一分力，大家都把冷氣這樣裝，暖化問題很快就解決了」、「車子整天在外面跑來跑去真的好熱，只是想讓它有個舒服的地方回家真好」、「哥裝的不是冷氣，哥裝的是霸氣」。

不過也有人解釋冷氣這樣裝是有原因的，「為了中秋節烤肉準備」、「人家鐵門拉下來就變車庫工作室啦」。