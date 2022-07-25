本周五（7/29）就要鬼門開，在傳統習俗中，農曆7月為「鬼月」，有許多禁忌要小心不能觸犯，命理專家小孟老師在臉書粉專分享，情侶在鬼月要注意的8大禁忌，包含壁咚、視訊、一起搭末班車等，否則很可能引來好兄弟。

1、不可以「壁咚」，因為俗話說「抹壁鬼」，也就是牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，當心親到好兄弟。

2、不要在空地或郊區喊彼此的名字，這樣做容易吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟看見，當心被鬼壓床。

3、不要一起騎車或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜，因為情侶太過恩愛，會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話會拆散情侶。

4、不要對另一半說「想死你了」或「我愛死你了」、「為了你我可以去死」，當心得罪好兄弟。

5、不宜去太老的電影院看電影，當心旁邊多一個人。

6、不宜一起搭末班車，相傳最後一班車都在晚上11點到深夜1點半，也是陰氣最重的時間，見鬼機率最大。

7、遛狗時避開公園與河堤，當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。

8、盡量不要視訊，當心視訊途中接收到莫名的靈界電波。