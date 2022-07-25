車子儀表板上有不少警示燈號，提醒駕駛注意行車安全，一名男網友表示，日前早上開車出門，才開到一半車速就慢下來，看到儀表板亮起一個從未看過的警示燈，不少老司機看到後，紛紛要他別再開了，趕緊去修車。

原PO日前於臉書社團《爆系知識家》指出，早上開車出門，途中車速突明顯下降，踩油門也沒用，他只能慢慢行駛，正當他感到疑惑時，發現儀表板亮起一個警示燈號，他將其拍下後PO上網詢問網友，「想先了解一下是什麼故障，怕去車廠被坑錢」。

圖文曝光，有內行人跳出來旳解惑，「有可能是節氣門損壞不動作了」、「可能是油門踏板或節氣壞了」、「別再開了，車子要罷工了，趕快進場維修」、「有可能電子節氣門故障，維修廠用電腦查就會有故障代碼」、「碰到這種狀況，大多是油門感應器」、「感覺是變速箱」、「之前遇到是變速箱掛掉」、「我遇過，然後熄火休息幾分鐘後就正常，這是變速箱的問題，趁還沒故障前，趕快換變速箱油」。

事後原PO也再度更新貼文說，去修車廠檢查，發現是節氣門或腳踏板感知器故障，維修人員替他更換節氣門、踏板的零件，儀表板上的警示燈就消失了，但他也感嘆，「這次修車真的花了不少錢，好貴的零件」。