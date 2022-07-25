民進黨桃園市長參選人林智堅昨（24日）召開記者會，強調他的台大論文「是原創，絕無抄襲」，同時林的委任律師黃帝穎更要求台大社科院長蘇宏達應迴避審查；而林的指導教授、現任國安局長陳明通23日也發聲明力挺，強調林是論文的原創者， 且稱其指導學生是受到前中研院院士胡佛影響等等。但陳明通此聲明惹火民進黨前立委郭正亮，怒問陳明通「你的教學會導致連錯字都一樣，你這什麼教學！？」

陳明通聲明表示，自己「受到指導教授、前中研院院士胡佛影響，因此要求學生使用別人所蒐集的資料時要忠於原先設計的理念，即使說明起來與原先設計者差別不大也沒有關係」；陳明通並稱林智堅和余正煌兩個人的論文基於同一組問卷所蒐集的資料，「在「『作性定義』當然會完全一樣，這不是抄襲，因為不完全一樣才是問題」、「所以我要再次說明林余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似跟我的教學及指導學生論文寫作有關，外界認為文字相似、語法相同就是『抄襲』，這完全是『去脈絡化』的說法」。

郭正亮昨（24日）晚間在政論節目《少康戰情室》針對此問題表示，黃帝穎這樣講已經揭露了未來他（林智堅）最壞狀況的處理，若最後林真的被判定抄襲，就可以說這是藍綠鬥爭，「他已經預告了」。郭正亮也坦言，開記者會就是要來澄清，「結果你拋出血滴子說我要搞政治」，這只會傷害到林智堅。

至於陳明通的聲明，郭正亮更加憤怒，他直言陳把胡佛搬出來「真的傷了很多政治系人的心，胡佛學生很多耶！」郭質疑，現在有哪個台大政治系或胡佛指導的學生，跳出來說林智堅抄襲？再者，碩士論文不會去強調作者理念的原創性，因此陳聲明中強調此事很奇怪，「人家明明是問論文的文字、圖表怎麼那麼像？」

「錯字都一樣，你還說你原創？」郭正亮直言一般人認為抄襲就是文字都一樣，你（林智堅）還在強調原創，「你要挑戰老百姓到什麼程度？」。郭正亮也就該聲明中「（內容）相似跟我的教學及指導學生論文寫作有關，外界認為文字相似、語法相同就是『抄襲』，這完全是『去脈絡化』」的說法，怒問陳明通「到底在說什麼？你的教學會導致連錯字都一樣，這是什麼教學！？」