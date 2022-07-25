啟碁(6285)今年主要營運動能來自新舊產品轉換之成長動能，營運力拼成長軌道，再者，全球低軌衛星市場規模持續成長，也成為潛在營運動能。法人就看好，啟碁今年毛利率表現將回穩，全年EPS上看逾4元實力。

啟碁近期營運開始擺脫谷底，考量華為受制於中美貿易戰禁令之下，啟碁5G 基地台大客戶多數為歐系、美系系統業者，啟基於第二季受到大陸封城影響，出貨不順利。惟昆山工廠於5月起逐步復工，使得第二季營收持續季增。

展望2022年，啟碁受惠企業用WiFi-6 AP、企業換機之高階網路交換器，5G FWA也成為新舊產品轉換之成長動能，營運重回成長軌道。此外，低軌道衛星將於今年年隨著 Starlink、Oneweb、 Amazon與Telesat等廠商進度轉趨積極進入量產，增添市場想像空間。

法人預估，即使手機AiP尚未有明顯貢獻，但低軌道衛星與O-RAN相關商機，亦為啟碁一大營運成長機會來源，看好啟碁2022年隨著智慧家庭、車用產品帶動產能利用率逐季提升，帶動毛利率回穩，全年獲利將優於去年，EPS上看逾4元實力。