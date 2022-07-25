今上午7時44分苗栗發生規模4.3地震，震央在苗栗縣泰安鄉，地震深度5.7公里，屬於極淺層地震，各地最大震度苗栗、新竹3級，台中、宜蘭2級，南投、彰化、花蓮、台北1級。氣象局地震測報中心坦言，該處地震相當少見，至今尚不清楚地震發生原因。

地震規模雖然不大，但地震測報中心坦言，此地震相當罕見，因為震央位於該處的最近一次地震發生日期為2018年的1月8日，再更早之前為2007年的4月18日，兩次地震的規模均為4.0。此外，就現有統計，歷史上該處發生最大規模地震為1937年的3月30日，當時地震規模為5.3。

至於此次地震發生原因為何，地震測報中心坦言，因此次震央靠近經濟部地調所公布的獅潭斷層與三義斷層，目前尚未可知地震產生的原因。至於會否有餘震，甚至此次地震僅為前震、亦即還會有規模更大的主震，仍將持續觀察。

中央大學地震災害鏈中心研究員李錫堤表示，因此次震位於台灣，且為極淺層地震，對國人影響較鉅。他並說，目前地震屬氣象局地震測報中心與經濟部地質調查研究所負責，應予以整合，以利後續的地震研究及防災規劃。