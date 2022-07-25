香港知名配音大師馮雪銳驚傳23日逝世。他生前是徐克電影的御用國語配音員，為《黃飛鴻》的李連杰、《縱橫四海》周潤發、《英雄本色》狄龍等人的國語版幕後配音，享有「廣告配音大師」的美名，享壽74歲。

「味道好極了！」這句雀巢咖啡著名廣告詞一直讓人印象很深刻。事實上80年代的第一版廣告語「味道好極了！」，就是出自這位配音大師馮雪銳之口。那時候，他曾為雀巢、麥斯威爾、寶馬、英特爾、馬爹利等眾多知名品牌廣告配音，有「廣告配音大師」之稱。

馮雪銳聲音自帶正氣，發音宏亮，專門為香港電影配音國語版，讓觀眾還有國語版的另種選擇，雖然只聞其聲不聞其名，對台灣影迷來說也是相當熟悉的聲音，包括《開心鬼撞鬼》黃百鳴、《笑傲江湖》許冠傑、《縱橫四海》周潤發、《A計畫》元彪、《英雄本色》狄龍、《棋王》梁家輝，過去也幫港劇《射鵰英雄傳》黃藥師、楊康角色配音。

據陸媒《新聞晨報》報導，根據香港僑界社團聯會主席李潤基和大成律師事務所律師、高級合夥人呂良彪消息，馮雪銳23日逝世香港，《新浪娛樂》聯繫上馮雪銳的女兒馮燕，女兒證實是在晚上因心臟問題離世。香港配音大師馮雪銳，永遠在華語影壇占有一席之地。