IDF經國號戰機。（蔡旻妤攝）

IDF經國號戰機。（蔡旻妤攝）

國軍漢光演習今天進行第1天演訓，空軍部份主要是進行戰力保存任務，模擬遭到攻擊後，西部基地的戰機緊急移轉到花東基地，進行戰力保存。

今天早上一共有台南基地6架次IDF經國號戰機以及6架次嘉義基地F16V戰機移轉到台東空軍志航基地；不少軍事迷清晨就守在基地旁的絕佳位置，帶著「長槍短炮」以相機捕捉戰機轉場落地鏡頭。

另外，空軍防空暨飛彈指揮部一早也進行飛彈車移動部署任務，在憲兵的戒護下，飛彈車從東海岸移轉往北移動部署。