民進黨桃園市長參選人林智堅，昨（24）日召開記者會秀出證據自稱論文絕無抄襲，其律師黃帝穎更指台大社科院院長蘇宏達應自請迴避。不過媒體人黃揚明透露，若蘇宏達自請迴避，接下來會由台大教務長丁詩同接任召集人，並揭穿民進黨的盤算。

黃揚明昨日在臉書表示，根據台大博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點中的第六點第二項規定，若院長須迴避時，將由台大教務長擔任召集人及會議主席；若連教務長都需迴避，則會交由校長指定一位副校長擔任。

黃揚明指出，現任台大教務長為動物科學技術學系教授丁詩同，但他在2019年接任該職位前，在2014年3月至2019年1月間，擔任行政院科技會報副執行秘書職務長達約5年時間，而現任國安局長陳明通在接任前，於2018年3月至2021年2月時是陸委會主委，代表丁詩同與陳明通在2018年3月至2019年1月之間同為民進黨政府內的成員，「這樣，丁教務長該不該也迴避？還是，這就是民進黨的如意算盤？」

黃揚明認為，審定委員會已組成，將採取成員、內容保密方式進行相關審定程序，因此只要能公平、公正，誰來當召集人或是會議主席沒有這麼重要，蘇宏達就算自請迴避也沒關係，「但是，陳明通身為本案最重要的關鍵人物，又是國安局長，在審定委員會審查過程中，確實可能動用國家機器干擾，他難道不該迴避、請辭嗎？」