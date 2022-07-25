桃園市一間熱蠟除毛店的林姓員工，替男客人進行除毛服務之際，一時無法控制自身慾望，竟低頭直接含住男客人的下體。桃園地院審結，考量林男已與被害人以30萬元和解，依強制性交等2罪，各處1年7月徒刑，應執行2年徒刑。緩刑5年，期間付保護管束。可上訴。

判決書指出，林男為桃園市經營一間熱蠟除毛SPA店，去年7月間替A男進行除毛服務，卻趁機突然低頭含住A男的下體，事隔3天，A男再度上門進行除毛療程，林男同樣趁機含下體1次，案經A男報警提告，全案才曝光。

桃園地院審理時，林男坦承犯行，也與A男以30萬元和解並履行完畢，惟林男與A男不相識，A男除毛過程中實在不可能同意林男替他口交，且店內封閉難以向外求助，可知林男營造使A男無助、孤立無援的狀態，在此情況下強行替A男口交，是違反A男意願的強制性交行為。

法官指出，考量林男致力彌補錯誤，A男也表示願意原諒林男等，予以減刑並宣告緩刑，依犯強制性交2罪，各處1年7月徒刑，應執行2年徒刑，緩刑5年，期間付保護管束，提供160小時義務勞務與6場法治教育。