歐洲央行於7/21宣布11年以來的首次升息。歐洲央行之前暗示7月將升息25個基點，但實際上卻是更加鷹派升息50個基點，將存款利率升至0%、主要再融資利率升至0.5%。施羅德投信表示，此次升息代表2014年以來的負利率時代結束，因此具有重大意義。

施羅德資深歐洲經濟學家Azad Zangana認為，薪資上漲可能進一步推升通膨，導致消費需求下降。歐洲利率未來走向已確定朝向升息，但利率頂點仍未知。

在本次7月的利率決策會議上，歐洲央行還推出反金融分化工具（TPI），將用來阻止各國債券利差過度擴大，該工具目的在保障歐盟貨幣政策立場在整個歐元區可順利傳輸，並讓管理委員會可更有效的穩定物價，通過加強對通膨預期的設定、確保需求狀況並進行調整，從而支持通膨回到歐盟之中期目標。然而，目前這項工具並沒有使用上的限制，歐洲央行也未承諾此工具的資金規模。政策宣布後，義大利和德國10年期公債的利差再度擴大，可以看出市場投資人的反應並不強烈。顯然歐洲央行希望反金融分化工具能夠像前任歐洲央行總裁德拉吉於2012年所推出的直接貨幣交易（OMT）計畫一樣，在沒有使用該項工具的情況下，就能達成幫助歐元區外圍國家緩解財政困難的目標。

Azad Zangana指出，現任義大利總理德拉吉在過去十年持續協助義大利處理債務危機，然而近期卻因失去聯合內閣的「五星運動黨」以及國會的多數支持後，已於一週內第二次向總統請辭並獲得同意。隨著義大利的政治局勢持續惡化，投資人也非常關注歐洲央行的後續行動。

最新的民調由義大利兄弟黨（Fdl）領先，該黨領袖喬治亞·梅尼(Giorgia Meloni)很有可能成為下一任總理，同時也是義大利第一位女性總理。然而，該黨為極右翼民族保守主義，因此，Azad Zangana表示，與歐盟發生衝突機率增加，這也是投資人所關注的焦點之一。

Azad Zangana預期歐洲央行應會繼續加快其升息步調，以避免高通膨情況變得更為僵化。施羅德投資集團先前預測2022年底時，歐洲央行主要再融資利率為1%，現在則將目標調高至1.5%。此外，德拉吉請辭總理，義大利國會提前大選引發的政治動盪也將造成市場波動，這將再次考驗歐洲央行穩定經濟的決心。然而，這次歐洲央行要考慮的並非是否出手援助義大利，而是應於「何時」採取行動。