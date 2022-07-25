5月底，小馬可仕以近6成得票率，壓倒性贏得菲律賓新任總統。在目前全球政經氣氛詭譎，利空大於利多因子下，這位獨裁者之子將如何帶領菲律賓迎向新未來，或從即將要發布的國情咨文可略窺一二。

菲國新任總統小馬可仕25日下午將首次赴國會報告，不論是外資或本土投資人，以及各種工商業團體，都希望能儘速了解菲國新政府施政動向。菲律賓商工會(Philippine Chamber of Commerce and Industry)好奇表示，未來有6年任期，但現在已經遇到逆風阻擾的小馬可仕，將來該如何帶領菲律賓走過這些充滿荊棘的政經之路。

雖然菲律賓還是亞洲經濟成長快速的經濟體之一，但通膨出現4年最大，還有不斷上修利率，也正威脅到景氣復甦動力。同時，俄烏戰爭造成油價居高不下，以及全球供應鏈供貨問題未解，都是小馬可仕需要面對的難題。

首先在農業方面，菲律賓穀物協會(Philippine Confederation of Grains Association)建議同時兼任該國農業部長的小馬可仕，要全力給予支援，安度糧食危機以及避免物價再漲。菲國應該再更明確地指出該如何提高食物產能，並且提供農場現代化更多預算。菲國第1季農業成長牛步，僅0.2%而已。

至於菲國政府債務與稅收，當地大型銀行業者RCBC表示，新政府要改革稅制才能增加稅收。同時，要壓低債務占GDP比例，從目前64%先降至60%以下，且要維持住才可避免國家主權遭降等。

對於新冠疫情，菲國政府還是不敢大意，如何強化抗疫措施以及兼顧經濟成長，是小馬可仕需要衡量的。另外，當地學校也將加強網路連線品質，好讓無法到校的莘莘學子也能有好的教育環境。

菲律賓最新的失業率在6%左右，國會議員希望，新政府能先改善大眾衛生以及教育項目，同時也趁機增加就業機會。另外，投資人很關心的基礎建設內容，First Metro投資公司指出，基建牽涉到經濟成長，以及政府辦事效率等面向，所以備受外界關注。

同時，民間非營利性質的商業協會Makati Business Club也坦言，不希望小馬可仕與企業關係交惡，才有助於推動當地基建工程。以前任總統杜特蒂來說，在任內曾重打一些大企業，只為了利用這種民粹手腕來增加己身民意支持度。