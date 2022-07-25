櫃買興櫃發行市場添生力軍，鑽石生技（6901）、潤德（6881）兩家公司同在今（25）日掛牌興櫃一般板股票，每股掛牌價各為35元、60元，主辦券商分別為華南永昌證券及第一金證券。

鑽石生技為台灣第一個大型永續型生技創投，成立於2013年1月間，主要經營業務是創業投資業。鑽石生技2021年營收30億6,373萬元，稅後盈餘28億5,163萬元，每股盈餘4.50元；自結今年前五月營收14億1,586萬元，稅後盈餘12億8,258萬元。

潤德成立於1991年11月間，主要經營業務是室內裝潢與庭園綠化設計及施工、展市會場和博覽會場之設計與佈置、傢俱之銷售組裝及進出口等，送件時資本額為1億3,500萬元。潤德公司2021年營收9億1,063萬元，稅後盈餘3,977萬元，每股盈餘5.20元；自結今年前五月營收2億8,497萬元，稅後盈餘2,172萬元，每股盈餘1.61元。