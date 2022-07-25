勇士到現在遲遲還沒搞定威金斯、普爾兩名上季奪冠功臣的續約問題，根據《舊金山紀事報》記者勒圖諾25日最新爆料，雖然勇士高層頻頻放話想要同時留下威金斯與普爾，卻因勇士豪華稅太過驚人，假如最後必須二選一，威金斯將是被犧牲的那一個！

勒圖諾表示，根據他所收到線報，勇士管理階層很快就跟普爾展開續約談判，如果普爾希望拿到頂薪或接近頂薪合約，勇士可能暫緩繼續跟普爾的談判動作，等到明年夏天他成為受限制自由球員之後，再來考慮是否給予普爾頂薪續約條件。

「透過再一年的等待，勇士管理階層給了自己更多選擇，或許威金斯下個球季表現不太理想，勇士就可以提出一份比較低的薪資合約跟他續約，」勒圖諾說，「但當勇士明白他們無法同時留住威金斯與普爾之後，他們不得不考慮交易威金斯。」

儘管威金斯上季表現相當出色，尤其是在季後賽期間，他的三分外線與防守能力，往往成為勇士奪勝關鍵之一，不過普爾是勇士長期培養出來的年輕得分好手，上季場均18.5分、4.0助攻與3.4籃板，比威金斯年輕4歲的優勢，更是勇士更想留他的主因。