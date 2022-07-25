林姓及洪姓住戶分別花了逾億元買下位於台北市內湖的某豪宅23樓房屋，但林及洪主張，房屋樓上的泳池旁的木棧板，只要有人經過就發生類似有人於住家上方拍打籃球般劇烈聲音，提告求償；台北地方法院判決建商須各賠償林及洪200萬元及160萬元，及進行改善工程。可上訴。

林在2013年以1億1800萬元買下該建物23樓房屋，洪則在2016年以1億1000萬元買下23樓另一戶，林及洪主張由於房屋位於頂樓，往上就是泳池且泳池旁有木棧板，但因泳池使用人數漸增，只要有人行走於木棧板或於系爭泳池「踢水、打水或跳水」就發出噪音。

林及洪稱自己家的客廳、餐廳，會因此發生類似有人於住家上方拍打籃球般劇烈且干擾之重低音低頻噪音情形，多次直接要求建商，或透過社區管理中心、管委會轉知改善，但迄今無法改善噪音問題，2人提告求償並要求改善。

台北地院審理後發現，泳池有人游泳使用時，房屋即會傳來類似拍打籃球之聲響，噪音甚為惱人，且廣泛影響林及洪之日常作息，林已出現睡眠障礙情事，判決建商須賠償林及洪慰撫金200萬元、160萬元，且須將頂樓游泳池進行修繕。