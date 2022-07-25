美國財政部長葉倫周日表示，美國經濟增長正在放緩，她承認經濟存在衰退風險，並稱衰退「並非不可避免」。

葉倫在接受NBC節目訪問時表示，強勁的招聘數字和消費者支出顯示美國經濟目前並未陷入衰退，「這不是一個處於衰退的經濟。但我們正處於成長放緩的過渡期，而這是必要且適當的過程」。

美國6月的招聘活動依然強勁，非農就業新增37.2萬人，為連續第4個月就業人數超過35萬人，而失業率也仍保持在低點3.6%。

儘管如此，上周的數據顯示美國的勞動力市場或許正在轉弱，初領失業金人數創下8個月來新高。

葉倫在訪談中重申通膨「實在太高」，最近聯準會的升息將有助於抑制物價飆漲。在談到拜登政府正在出售戰備儲油時，葉倫表示，此舉已經帶動汽油價格回落，「近幾周來，我們看到每加侖汽油價格下跌了約50美分，且應該還會再跌更多」。

曾擔任聯準會主席的葉倫希望美國央行能讓經濟降溫到足以壓低物價，而不會導致經濟大規模衰退。葉倫表示，我不是說我們一定會避免衰退，但我認為有一條路可以保持強勁的勞動力市場，並降低通膨。

美國第一季國內生產毛額（GDP）季減年率為1.6%，根據路透社調查，經濟學家預期本周四公布的第二季GDP將僅增長0.4%。

葉倫表示，即使第二季數據為負數，也不代表經濟衰退已經扎根，因為美國的就業市場仍然穩健且需求強勁，「衰退是經濟普遍疲軟，但我們現在並未看到這種情況」。

媒體、部分經濟學家和分析師向來將GDP連續兩季負成長定義為經濟衰退。但作為美國經濟衰退的官方仲裁機構觀察的是更廣泛的指標，包括就業和支出等。

白宮首席經濟顧問Brian Deese周日在推特上表示，即將發布的第二季數據是「往回看的」，也就是重要的脈絡，而招聘、支出和生產數據看起來都很穩健。