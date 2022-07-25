民進黨台北市長參選人陳時中競選活動全面起跑，競辦今天宣布即日起空戰和陸戰齊發，並發出召集令，邀民眾加入由陳時中擔任隊長的「台北隊」，陳時中也將從今晚起，連續兩周舉行26場《阿中與你相見歡》活動，將在各行政區與台北市民面對面溝通。

陳時中競選辦公室今天在民進黨中央黨部召開召開《台北隊長召集令》暨《阿中與你相見歡》活動起跑記者會表示，陳時中競選活動正式起跑一個星期，除了參拜廟宇外，接下來，將走入台北市大街小巷跟基層，讓陳時中成為一個真正讓民眾了解，而且看的到也接觸得到的候選人，將在第一線跟所有的台北市民做意見交換。

總幹事吳思瑤宣布，即日起空戰和陸戰齊發。之前在宮廟活動中，很多民眾都很熱情，希望有機會跟陳時中有更親密的接觸，陳時中身為台北隊的隊長，要邀請台北隊隊員接到召集令之後入列，加入「台北隊」與陳時中有更直接、更親密的接觸。

吳思瑤強調，陳時中不論在擔任政務的時期，還是現在換軌成為候選人，把事做好就是「阿中模式」，就是競選團隊最主要的核心態度，空戰部分，即日起將把握所有機會，運用所有新媒體管道，跟所有台北隊員一起集結。

她邀請民眾透過手機加入台北市隊員的召集，只要透過所屬行政區域選擇民進黨在當地的26個台北小隊長，也就是當地的議員候選人，加入後即可隨時關注陳時中的行程和訊息，「隨時隨地都有阿中跟你在一起」。

陸戰部分，吳思瑤指出，從7月25日起到8月7日兩周的時間，將邀請所有的台北小隊長一起舉辦「阿中見面會」，今天晚上第一場在大安文山開始起跑，第一階段預計舉辦26場，她也期待小隊長們發揮自己的基層實力，為自己的小隊拉入更多的能量，也為這場選戰挹注更多力量。

吳思瑤也透露，在見面會開放報名後，名額瞬間秒殺，未來每天會舉辦一場至三場，將利用兩個禮拜的時間，由台北隊長陳時中，與他的小隊長在每一個行政區，跟所有的台北市民做面對面的溝通。