虹彩叩頭蟲為二級保育類昆蟲，非常「珍貴稀有」，近期悄悄在武陵農場現蹤。（武陵農場提供）

台灣相當罕見的虹彩叩頭蟲為二級保育類昆蟲，非常「珍貴稀有」，近期悄悄在武陵農場出現蹤影，由於全身閃耀著亮麗金屬光澤，故有森林活寶石稱號。武陵農場指出，每年6至8月農場叩頭蟲會出沒，可遇不可求，造訪遊客不妨仔細觀察，幸運的話可一睹其風采。

武陵農場副場長胡發韜表示，叩頭蟲外觀近似吉丁蟲，「叩頭」由來並非它有禮貌會叩頭，而是具備一種「避敵」特殊技能。叩頭蟲遇到危險時會將6隻腳內縮貼緊順勢掉落地面，腹面朝上，運用「彈器」特速構造，傾全身力量集中在胸甲與腹甲肌肉，瞬間將所有肌力能量釋放，以反作用力將具有子彈般修長身體彈跳到半空逃逸無蹤。

叩頭蟲外型亮麗耀眼奪目，擁有七彩光芒琉璃般昆蟲，曾一度在非法黑市收購，製成藝品或標本高價外銷，加上自然棲地遭破壞，目前叩頭蟲已經非常稀少。高海拔的武陵農場仍有每年6至8月仍有叩頭蟲現蹤，令場方人員相當開心。

胡發韜指出，虹彩叩頭蟲與彩虹吉丁蟲頗神似，在昆蟲界常鬧雙胞，雖然名稱都有彩虹之名，但是細看其實仍有差別，最大差別在吉丁蟲多具有大眼睛，且前翅左右各有一條七彩縱紋；虹彩叩頭蟲則前翅則都是墨綠色，前胸背板兩側具有獨有橙色條紋，且只要是磕頭蟲都具有獨門「彈器」構造，其共同相同處是兩者都全身都閃耀著亮麗的金屬光澤，此外，彩虹吉丁蟲分佈中低海拔，在台灣族群數量穩定常見，非屬保育類昆蟲。

值得一提的是，日本著名國寶藝術品「玉蟲櫥子」是精雕細琢精品古物，為一個獨立雙門外開佛龕，據說是推古天皇(554~628年)私人御用，用來供奉佛像、經卷、舍利子等珍貴物品，目前收藏於奈良法隆寺，其高226公分的框邊上共使用9083枚彩虹吉丁蟲「玉蟲」美麗前翅來鑲嵌裝飾，用了當時日本當地4542隻彩虹吉丁蟲前翅而成，犧牲了許多蟲命，實在令人不捨。在生態保育意識逐漸興起成熟的現在，恐無法完全認同古代日本的做法。

武陵農場指出，每年6至8月較有機緣一睹叩頭蟲芳顏，若有幸在農場巧遇，請靜悄悄保持距離觀察和照相，切勿干擾、捕捉收集，以免觸犯國家公園法與保育法規遭裁罰，讓叩頭蟲持續悠遊武陵農場一方天地間。

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