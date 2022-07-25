經營網路媒體「妞新聞」的新創公司「妞時尚」，因王姓負責人滯欠健保費、勞保費、勞退，被違反《勞動基準法》、《身心障礙者權益保障法》裁罰共計1493萬餘元，經法務部行政執行署台北分署查扣該公司存款850萬元，王姓負責人卻未依約分期償付餘款，執行官25日再執行該公司存款，終於追討完畢結案。

台北分署表示，妞時尚公司因未依法繳納勞工勞保、健保及勞工退休金，滯欠健保費、勞保費、勞退費用、以及被依《違反勞動基準法》、《身心障礙者權益保障法》裁罰罰鍰共計493萬餘元，經健保署台北業務組、勞動部勞工保險局、台北市勞動、勞動力重建運用處自2016年間陸續移送台北分署執行，

台北分署受理後，陸續執行妞時尚公司存款債權及對第三人之金錢債權，但仍積欠1200餘萬元；執行官因妞時尚公司仍正常營業中，研判該公司應有資金來源收入維持營運，故持續追查該公司財產狀況。今年初得知妞時尚近期獲得挹注資金，存款增加850餘萬元，隨即執行。

妞時尚公司王姓負責人曾針對剩餘380餘萬元欠款，請求分期償付，台北分署考量疫情期間而同意，但王未依約繳納第1期款項，執行官再次執行該公司存款，終於滯欠6年的款項全數執行完畢。