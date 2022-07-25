天使可能在今年球季結束後交易大谷翔平，雖然距離交易截止日還有幾天（美國時間8月2日），天使短時間恐怕難以找到足以匹配的出價。美媒《The Athletic》記者Ken Rosenthal報導，天使的需求是幾位「已經成熟的大聯盟球員」，也就是即戰力，務求盡快讓天使重返季後賽。

這與國民交易索托（Juan Soto）的開價方向相反，國民準備「1換4」甚至「1換5」求取對方的強力新秀，還可能順便要求對方吸收左投柯賓（Patrick Corbin）剩餘的7000萬美元薪資。國民這開價相當於拆了對手的農場，因為國民的計畫是重建，天使的目標是立即振作。國民的開價還算合理，強力球隊例如洋基就被建議爭取索托，先把冠軍拿到手再說。

天使季初打出好成績，當時他們要賣掉大谷是不可能的，隨著戰績不斷沉淪，大谷被賣的可能性也愈來愈高。但天使的開價比較奇特，強隊在交易大限之前買球員是要補強的，買來大谷卻犧牲其他主力球員，這樣有誰願意換？

因此該報導也分析，天使很難在交易截止日前賣掉大谷，最快也要等到球季結束。即使如此，要找到能夠合適的交易對象還是有些困難。天使的現況是連大谷都救不了，他們必須以大谷換回多位球員，改換陣容才能解決問題。