民進黨桃園市長參選人林智堅昨（24）日大動作召開記者會澄清論文相關疑慮，對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶將於今日下午赴監察院告發論文門爭議、竹科管理局遭侵權未處理等，她也為昨不在記者會現場的研究生余正煌抱屈。

賴香伶說，林智堅論文爭議的重點，是中華大學與竹科管理局合約本身著作權與相關侵權疑慮，但記者會上，他們花了很多時間處理台大論文的時序表，中華大學部分則避重就輕。

由於政府機關對於自己機關權益與研究經費使用，還有著作發表驗收等都有重重瑕疵，所以賴香伶表示，她要到監察院舉發，期待政府部門不能遇到綠色就轉彎，甚至用雙標方式、遇到高層或政黨就模糊帶過。

另外，賴香伶還提到，林智堅陣營在記者會上花了1個多小時，說明書信往來、還有已把相關資料公證，以此解釋為並無迴避，「但人家問的是論文是不是你寫的，如何做田野調查，如何做問題分析等框架性實質內涵，他一個字都沒講。」

「在台大部份讓我驚訝就是不在場的余正煌研究生。」賴香伶指出，按照記者會時序上的說明，都是林智堅版本為準，搞得好像是余正煌抄襲、甚至他才是實質上得利者，賴痛批這是很不道德的記者會，林智堅做為前市長或是學術上的發言都很不洽當。