為迎接8月「2022臺灣文博會」和10月「2022台灣設計展」在高雄，高雄市政府發起長達3個月的「台灣設計設計台灣」系列活動。包括「文博遶境」、「台灣IP‧高雄原創」角色限定一卡通等商品、和100個景點的集章活動。25日高雄市政府再宣布正式推出「創意逛大街」，在文博會及設計展期間，橫跨38個區域，串聯超過百家具有設計質感的文創品牌店家，推出限定商品及服務，讓8月到10月期間到訪高雄的民眾可以透過高雄幣平台，輕鬆逛大街。

參與「台灣設計設計台灣」活動，民眾需先進入高雄幣平台，註冊手機及LINE ID，就可以採信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等多元線上支付工具儲值高雄幣，再以高雄幣點數參與活動或兌換商品，為了鼓勵民眾參與，儲值後還有市府加贈20％的回饋機制。

市長陳其邁表示，響應2022臺灣文博會和台灣設計展在高雄，「台灣設計設計台灣」系列活動展現高雄百年港都深厚且多樣化的城市文化脈絡，市府跨局處整合，讓文化、歷史、海洋、青年、農業、科技各面向，透過設計在活動期間融入生活中，提升高雄城市品牌，擴展海洋首都全新視野。透過「創意逛大街」活動，市府精心籌備並與高雄市各區具備質感的品牌店家串聯合作，一起將整個城市作為文博會及設計展的主場域，無論是食衣住行育樂，民眾都可藉由智慧科技平台參與，以高雄幣平台來輕鬆購買暢遊高雄。

文化局也提醒，首波公告的文博遶境7條遊程，每條都是獨家精選行程，讓民眾深度探索不曾公開的高雄獨有海港城市文化秘境，近日詢問度已破表，將於25日中午12點起在高雄幣平台開放預購，民眾註冊高雄幣平台帳號並完成預購取得預購序號，即可在8月1日至2日儲值高雄幣完成付款程序。

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