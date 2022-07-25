7月即將進入最後一週，8月的到來也讓不少人開始好奇自身的星座運勢，希望能在8月獲得好消息。而在8月的運勢當中，有3個星座朋友們的正財運極佳，且他們在工作上的表現也非常優越，除了有機會獲得加薪和升職的獎勵外，更是有可能因此得到一筆數目不小的錢財，大家一起來看看上榜的有沒有自己吧！

⭐摩羯座

摩羯座8月份在工作表現上會有起色。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座的大家在8月中會感覺過去的緊張氣息全然無存，你們不僅會感到十分輕鬆和自在，且也會因為心靈上的紓壓讓自己在工作上也更放得開，摩羯座們8月份在工作表現上會有些許起色，而也正好是因為這些表現，讓你們能被上司看見，因此獲得不錯的升遷機會。

⭐雙子座

雙子座悲觀的情緒在8月會獲得好轉。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座的大家在7月時總會覺得做事不順、運氣不佳，不過一到了8月，你們會將這些悲觀的情緒放下，且渾身充滿積極思考的正能量，這也因此讓你們在工作上有很大的幹勁，甚至會吸引貴人們的幫助，在事業上的發展也逐漸扶搖直上，不過最後也要建議雙子座的大家，你們的脾氣可不能太火爆，否則會得罪身邊的人，搞壞自己的運勢。

⭐天秤座

天秤座們在8月份會心想事成。(圖/翻攝自觸mii)

天秤座的大家在8月份的運勢極佳，不管做什麼事都會心想事成，尤其是在事業方面，你們可能會獲得自己意想不到的發展，因此若是在8月份有想要換工作的天秤座，你們可以在此期間試試看，如此一來不僅會有很大的機會獲得好消息，且更是會因為極旺的正財運為自己帶來一筆錢財。