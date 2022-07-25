南韓23歲創作女歌手BIBI（金亨瑞）擁有甜美外表、火辣身材，加上直率的性感與獨特的創作曲風，人氣不斷攀升，日前還在表演舞台上大方脫掉上衣秀出火辣身材，使她再度爆紅，粉絲遍及全球。不過，近日BIBI疑似壓力過大，在社群平台上開直播與粉絲互動時，竟一時情緒失控，哭喊著想休息，令粉絲相當心疼且震驚。對此，她所屬經紀公司老闆也發出聲明回應。

經常透過社群平台與粉絲互動的BIBI，21日開啟IG直播與粉絲們聊天時，竟說著說著突然情緒失控的喊著「我好想吃東西、好想好好睡一覺、好想好好休息，但我不行」，接著留下眼淚表示，自己還有很多工作要做，還有很多家人要照顧，所以沒辦法休息必須更努力，之後便開始大哭，並疑似向經紀人喊話，表示「拜託接電話」等等，不斷對著鏡頭哭泣，令粉絲們看了相當心疼，認為她遭到公司壓榨、壓力過大才會情緒失控，意外引起爭議，要公司出面說明。

對此，BIBI所屬經紀公司老闆兼藝人「Tiger JK」23日也透過官方社群發出長文表示「我想明確地告訴大家，BIBI表現得很好」，接著強調公司從來不讓旗下藝人餓肚子，也讓他們吃得好、玩得好，十分愛護並尊重每個藝人，因此看到BIBI的直播時公司人員也嚇了一跳，而沒有第一時間就出面說明，是因為他們尊重BIBI，公司從不限制藝人使用社群媒體。

另外，Tiger JK在文中也提到，BIBI最近忙於專輯製作，無論是她還是相關工作人員為了作品已連續好幾個月不眠不休，雖他無法確切理解BIBI挫折感及感傷的原因，但作為藝術家他能感同身受。最後他也再次強調「BIBI沒有餓著，也沒有被強迫做不想做的事，BIBI很健康，也很幸福」，公司會持續提供支援，協助她發揮最大的藝術潛能，也感謝廣大粉絲的熱情支持。

事實上，BIBI在22日就在IG上發文解釋，「JK哥哥與美萊姊姊（公司老闆、老闆娘）受到很大的誤會，但他們是我辛苦時給予我最多力量的人，無論我想做什麼、吃什麼，都會盡力幫我實現的家人，對他們充滿感謝」接著承認是自己因過度要求完美才會情緒失控，讓粉絲們擔心感到相當抱歉。