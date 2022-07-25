張艾嘉身兼演員、編劇和電影導演等多重身分，曾2度獲得香港電影金像獎最佳女主角、編劇獎，三奪金馬獎，2018年以《相愛相親》成為亞洲電影大獎最佳女主角和終身成就獎得主，在演藝圈成就輝煌，不過張艾嘉對私生活相當低調，日前過69歲生日的她，則被兒子王令塵曝光近照。

張艾嘉在上周四（21日）過69歲生日，兒子王令塵在IG曬出與媽媽合照，還嘴甜喊：「Birthday girl」，型男彭于晏也跟著張艾嘉母子同框，照片中，張艾嘉頂著招牌俏麗短髮、身穿亮綠色襯衫入鏡，幾乎頂著素顏的張艾嘉，臉上雖然有歲月痕跡，不過氣質一如以往知性，對著鏡頭露出淡淡微笑，一代才女的風采依舊不減。

張艾嘉和兒子相處起來像朋友，王令塵曾說，張艾嘉就像是他的導師，「用自己的經歷傳授給我獨一無二的知識」，而張艾嘉則給兒子無條件的愛和信任，母子溝通沒有包袱和代溝，任何事都能聊，就算有衝突也能快速和好。

同時，張艾嘉對歲月流逝很坦然，面對年紀漸長，她認為這意味著歸於平靜，認為變老是自然規律，無須避諱或躲躲藏藏，張艾嘉也從未停止找尋內心渴求的東西，反而認為這年紀還能繼續工作，是一種幸福。