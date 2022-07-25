漁村日常躍上護岸，營造成漁村新亮點，不少民眾都讚嘆，青山漁港變美了。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

將軍區青山漁港變美了！為凸顯在地漁村風情，台南市政府和惱樂園藝術工作室合作彩繪青山漁港15面護岸，把原本單調的港口護岸當畫布，翻新漁村面貌，打造成為吸引遊客、網紅到此一遊拍照的打卡點，期能帶動漁村觀光兼活絡地方經濟發展。

位於將軍區青鯤鯓的青山漁港，於1956年啟用，外有青山港汕沙洲屏障內陸潟湖，屬於傳統漁村漁撈作業，始終保有濃濃漁村風貌。

台南市長黃偉哲表示，此次護岸彩繪共計15面，內容融合海景、漁村曬魚貨三寶、漁撈大豐收、魚市場拍賣及在地蚵嗲等特色小吃以及漁村風光，讓來到青山漁港的遊客都能充分感受漁港藝術氣息。

尤其，當地蝦干、虱目魚背魚柳及烏魚子，是青鯤鯓魚貨三寶，小小漁村到處可見魚貨三寶在太陽底下做「日光浴」，為了讓來到這裡的遊客身處歷境，此一景象也躍上護岸彩繪，讓往來遊客隨著畫作，融入在地漁村日常。

除此之外，青山漁港更是海鮮愛好者必到的祕境。每天下午2點，漁船進港卸貨，原本僅有大盤商才能下標的漁貨拍賣，也開放一般遊客參與喊價採買，一簍一簍最新鮮的漁獲，皆可任君挑選。

黃偉哲邀請大家一起走進漁村，除可採買新鮮現撈仔，還能品嘗在地蚵嗲及古早味紅茶等傳統美味，一邊悠閒地吃美食，一邊放眼欣賞遼闊美景，感受台南漁村的美好滋味。