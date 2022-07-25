高雄市政府青年局與青創聯盟成員高雄軟體育成中心，攜手輔導的「聯和趨動股份有限公司」，今(2022)年5月獲得「行政院國家發展基金創業天使投資方案」及通過「證券櫃檯買賣中心創櫃板」審查兩項殊榮，目標成為第一家登上創櫃板的人資及勞務顧問公司。

聯和趨動運用20多年專業輔導經驗結合大數據智能科技，研發出勤及薪酬管理系統、績效管理系統等多種數位工具，有效解決企業管理問題；並依各公司的企業文化，提供專業顧問服務，量身打造最合適的管理模式，為中小企業創造穩定勞資和諧的環境，最大化發揮員工職能。

聯和趨動董事長傅春炳表示，在2020年參加青年局領軍的「Meet Taipei創新創業嘉年華高雄新創館」，於展覽期間吸引超過4萬的參觀人潮，所研發的「一鍵發薪雲端人資系統」因此獲得超過15家廠商申請試用與接洽合作，奠定了今年成功的基礎。他同時也提及，在展前還參加青年局與台灣新創競技場合作，由台灣新創競技場主辦的「國際投資協議書訓練營(Term Sheet Bootcamp)」，提供連續8週英文培訓，藉由與國際創投互動學習募資知識與技能，增進公司員工的外語簡報與國際商務能力，也讓公司有效橋接國際資源，對聯和趨動後續發展有莫大助益。

青年局局長張以理表示，青年局除了輔導青創團隊參加新創展奠定創業人脈與交流創業資源，並提供培訓課程、諮詢輔導及青創貸款等多種資源，籌組「創業O’star」輔導平台，設有專人輔導服務，針對不同階段的青創夥伴規劃適切資源。青年創業家可至高雄市政府青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）查詢，亦可搜尋「高雄市政府青年局」官方FB、IG與[email protected]加好友，關注最新活動資訊，或撥打諮詢專線 07-799-5678分機2385宋小姐。