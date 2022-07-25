台南市北門區過去曾是產鹽重地，而該區的「井仔腳鹽田」建立於清朝嘉慶23年（1818年），更是全台歷史最悠久的鹽田，台南市長黃偉哲昨天在臉書指出，該地現正舉辦的鹽田光雕展，他更直言「沒來過太可惜！」

黃偉哲昨（24日）在臉書以「世上的光和地上的鹽帶來的跨界合作」為題，指出井仔腳鹽田現正舉辦「一見雙雕藝術季」。黃直言「夏季期間限定雪白鹽山與絢彩光雕的魔幻劇場，就在北門井仔腳鹽田展區，如果你還沒來過，那就太可惜囉！」黃偉哲說，來北門旅遊可以吃海鮮、追夕陽，賞光與鹽，「可以待在這裡一整天，讓你感受屬於台南的閒閒滋味。」

黃偉哲也分享了活動相關資訊，該活動將從7/2起舉辦至8/31，平日每晚18:30-20:00展出「鹽田光影」，而每周五、六、日更會「加映四場3D光雕投影」，若要搭乘大眾運輸前往，可於新營火車站搭乘「台灣好行西濱快線」至「泰安宮站」下車，或於台南火車站搭乘「藍幹線」至佳里站轉乘「藍2公車」。