Omicron變異株BA.5來勢洶洶，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，在戶外感染新冠的風險較低，但在戶外若沒有戴口罩、與他人近距離面對面、長時間和確診者交談、站在下風處、進入擁擠的店家和沒打滿疫苗等都有染疫風險，尤其現階段大家排隊買東西都沒有保持安全距離，這是BA.5入侵的好時機。

黃軒今（24）日於個人臉書粉專指出，Omicron BA.5與先前的變異株相比，免疫逃脫更強、更容易傳播，也就是你我都有可能感染BA.5。雖然戶外感染風險較低，但根據研究顯示，開放的戶外風向也是病毒飛沫傳播的工具之一，尤其是BA.5的傳播力更高，若沒有戴口罩、與他人近距離面對面、長時間和確診者交談、站在下風處等，都會增加染疫風險。

黃軒表示，到了戶外卻進到擁擠不能活動的空間，如人群鼎沸的小吃店，就是病毒散不開的地方。另外一個研究也發現，在戶外演唱會中，有75%左右的人會被感染，而這些人大多都是沒有接種疫苗的人，他呼籲BA.5肆虐下，疫苗還是打好、打滿。

黃軒說，在戶外要避開病毒傳播，應持續戴好口罩、勤洗手、保持距離及接種疫苗，他認為現階段大家排隊買東西都沒有保持安全距離，這是BA.5入侵的好時機，再來最重要的是打疫苗，尤其是加強劑，萬一真的不小心感染BA.5，可減少染疫後轉重症和死亡的機率。