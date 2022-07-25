民進黨新北市長參選人林佳龍正式參選後，提出多項議題展開攻防，新北市副市長劉和然今接受專訪時表示，市府當初得知是林，認為他曾任地方首長，會是個可敬對手，可君子之爭，但他起手式議題包括爭功林口交流道、批新北社會住宅0案，到基隆捷運指新北本位主義「真的聽不下去」，這些議題Google就可以知道真相，麻煩不了解要趕快了解，但就怕是林了解，卻刻意用抹黑攻擊，坦白說真的「失望」。

劉和然今接受News98「世界一把抓」主持人李明璇專訪時表示，林佳龍多次說過不選新北，最後決定來新北確實讓他們有些訝異，但林當過4年台中市長、2年交通部長，認為他是個可敬的對手，侯友宜市長也期待跟他有不一樣的選舉競爭，更表明希望多給他一點時間，但他這兩周的幾次議題攻防，大家都想知道他最後選擇新北的原因，無奈都令人失望。

劉和然說，林當過台中市長自然知道公部門運作，事務官是城市長治久安的要角，他們不分政黨，一座橋換了市長還是會繼續蓋，都是務實在工作。

劉和然說，林佳龍第一項攻防議題以林口、五股交流道為起手式，媒體與相關新聞都有報導，當天是市長侯友宜親自趕到現場，向中央表明如果當初只處理桃園匝道，對林口地區會變大災難。

另林佳龍提到新北社會住宅沒進度，劉和然直言「你難道不會Google」過去中央、地方怎麼搭配，第三個就是林佳龍批評在基隆捷運部分新北本位主義，他強調，這項林都有參與，包括汐止民生線演變汐東線的過程，到基隆捷運進到汐止與鐵道共構，新北都是展現最大誠意，甚至台北若無法加入，新北也表明可以承擔。

劉和然說，不要因為競選否定過去基層同仁的建設成果，也就是為什麼現在新北市府各個處長首長都透過積極「回應」，讓初來乍到的林佳龍了解事情始末。

劉和然說，任何一個市民都值得被真心、用心對待， 林佳龍過去在台中他10年磨一劍 ，蹲點10年的精神值得敬佩，但4年後台中市民不滿意換下來，這是政治必經歷程，他當初也說絕對不會離開台中，這幾天下來的政治話語，如果是因為不了解新北，麻煩要趕快了解，但就擔心他個人了解，但用攻擊、邀功、嘲諷方式抹黑，「批評不會讓自己更好」。

劉也說，林佳龍說侯市長待12年夠了，但新北很多里長當了10屆40年，怎麼會否定對地方用心的人，你10年磨一劍看來是磨錯了，侯市長30幾年在警界，當副市長7年多、市長3年多，新北從五股垃圾山轉變五股夏綠地、新泰塭仔圳300多公頃違章拆除，到淡水東來大廈海砂屋、石門海灣新城等，有了多少改變，後面還會看到更多數十年沈痾變化，每項都是高難度挑戰。

「林佳龍變了」劉和然說，希望林佳龍是真心對待新北市民，真的要來地方走走，好好蹲下來聽聽地方聲音，一步一腳印，不要以為高高在上，就能獲得新北市民支持，市民要的是腳踏實地的市長。