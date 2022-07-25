唐從聖曾因不善操盤而虧損。（中天綜合台提供）

吳宗憲苦勸大家不要沉迷股票。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（26日）晚間10點播出「慘！買什麼就賠什麼！韭菜團取暖大會！」來賓趙正平透露近期投資失利、損失慘重，沒想到他不僅討拍失敗，還被吳宗憲數落一番；他絕望的說：「我現在是真的守不住，我怕哪天就跳樓，我想問一下憲哥，先跟你借500萬擋一下，這禮拜你讓我過了，我加倍奉還！」吳宗憲勸趙正平不要太沉迷股票：「我對投資股票沒興趣，我曾經也有公司上市，但自己也不喜歡持股。」

事實上，趙正平在股市失利已不只一次，他曾有過虧損高達200萬的經驗：「2016年我買了某支股票，因為當時朋友跟我說要發財就看這次，我心裡想朋友不會害我，我買的時候，他還說漲到破百都沒問題，但開始跌的時候，我就覺得不對勁，然後股價就一路掉下來，我記得最後賠了一半。」趙正平不只聽信朋友亂買股票，還曾因為聽明牌鬧出烏龍：「我常吃一間早餐店，老闆娘很愛講股票，有次被我聽到一支股非買不可，我還打電話跟我媽講一定要買，可是買了以後，股價都沒在動，過幾天我就聽到那些婆媽很感謝老闆娘，我心裡想妳們怎麼都有漲，結果人家是買海運，我買航空。」

唐從聖則是剛開始進入股票市場時，因不善操盤而請營業員代為幫忙，但卻因此慘賠500萬：「我買股票是用命相學，看順眼就打給營業員說要買，玩了半個月後，我就蠻信任這個營業員，我授權給他操盤！」沒想到慘痛教訓也隨之而來：「隔了1年半，他面有難色的說結餘剩90萬。」這鉅額虧損讓唐從聖以為自己遇到詐騙集團。之後，唐從聖也改變買賣股票的方式：「朋友聊到當沖，說可以用來擴大自己的信用額度，我早上看到1支股票，新聞說這公司接到大訂單，我就真的買當沖，打了200萬進去，當天就跌停板，跌到我背脊發麻。」更多藝人股海浮沉的精彩內容請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。