台中大里仁愛醫院兒童骨科醫師高軒楷指出，大里仁愛醫院與長庚醫院合作聯盟，開設兒童骨科門診，引入由長庚體系研發的「AI超音波檢測兒童髖關節發育不良系統」，準確率高達95％。（大里仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里仁愛醫院兒童骨科醫師高軒楷指出，如在治療黃金期治療僅需穿著吊帶1-2個月，維持大腿彎曲外展的姿勢，就能恢復髖關節正常發育。（大里仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

這個奶奶超厲害，因換尿布時發現2個月大小孫女茜茜大腿不易外展開，經就醫安排超音波檢查訝然發現新生兒髖關節發育不良，幸好未到孩子學步才發現，在六個月大的黃金治療期就開始積極治療。

台中大里仁愛醫院兒童骨科醫師高軒楷指出，茜茜的奶奶日前抱著她到診間，跟醫師表示，幫孫女換尿布時感覺她好像不容易被往外展開，展開時就會大哭，媽媽好擔心，趕快就醫。

高軒楷說，髖關節是由大腿骨及骨盆所構成的關節，是全身受力最重的關節，而髖關節發育不良是新生兒最常見的骨骼問題，在台灣發生率約為千分之1到2，但若能在新生兒時期，早期發現、早期治療，就能避免將來嚴重的併發症。

他強調，髖關節發育不良出生6個月內是治療黃金期，但它是一個隱形的疾病，早期沒有明顯症狀，許多父母都是等到小朋友學走路以後，發覺小朋友走路怪怪的，才帶來兒童骨科門診，才被診斷出髖關節發育不良，就錯過治療的黃金期了，實在很可惜。

如在治療黃金期治療僅需穿著吊帶1-2個月，維持大腿彎曲外展的姿勢，就能恢復髖關節正常發育，治療方法簡單且效果良好；但若6個月大之後才檢測出來，則需在全身麻醉下進行手術，經常需要骨盆切骨矯正。但即使接受手術治療，也易有殘餘的關節變形，影響將來髖關節的功能。

他呼籲新生兒若有長短腿、大腿外展活動度不佳等症狀時，就要特別的注意，建議找專科醫師做進一步的檢查。而髖關節超音波檢查是公認最有效的篩檢方法。在超音波的影像下，整個髖關節的結構一覽無遺，髖關節發育不良再也無所遁形。

大里仁愛醫院與長庚醫院合作聯盟，開設兒童骨科門診，提供新生兒方便就醫的管道，引入由長庚體系研發的「AI超音波檢測兒童髖關節發育不良系統」，此系統的準確率高達95％，可協助醫療人員快速準確的診斷，把握治療黃金期。