Klay was hyped after his brother Trayce’s big hit 😎



(via @Dodgers)pic.twitter.com/OrDD5e6lk0 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 24, 2022

先後經歷兩次大傷的勇士「浪花弟」克雷湯普生，絕對比任何人都更珍惜重返NBA機會，如今他不僅幫助勇士奪下今年總冠軍，更獲ESPY最佳復出獎，但他拿到這些成就背後，卻是不斷辛苦練球與復健後的成果，從他的訓練師這次爆料更可看出。

克雷湯普生的訓練師貼出兩人之間對話紀錄，時間是今年5月31日，也就是今年總冠軍賽開打前夕，湯普生表示他已經在比佛利山莊租了訓練場館，時間從7月中旬到9月中旬，畢竟現在他恢復健康，希望訓練師可以幫他回復2018年夏天的訓練節奏。

「這傢伙真的太拚了，這種專注與投入相當罕見，我相信這也是克雷湯普生可以取得那些成就的主因，他上周四才拿到ESPY最佳復出獎，然後上周五就回到訓練場館拚命做重量訓練了。」克雷湯普生的訓練師表示。

但在辛苦訓練之餘，克雷湯普生也沒忘記找到調劑身心的放鬆方式，今天他來到MLB道奇主場觀看球賽，除了幫自己弟弟道奇外野手崔西湯普生加油，也在現場辦起簽名會，甚至比出數冠軍戒指手勢，以及表演一口喝光整杯啤酒的暢快模樣。