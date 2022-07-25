仲介及雇主請注意！為兼顧防疫及效率，新北市政府勞工局自8月1日起，除直接聘僱案件外，「移工入國3日暨接續聘僱通報」案件，全面採線上申辦，不再受理紙本申辦，提供雇主更便捷的通報流程。

勞工局長陳瑞嘉表示，高達9成案件採線上申辦E化，線上申辦已是趨勢。新北市政府提供

勞工局長陳瑞嘉表示，E化線上申辦已是趨勢，現已高達9成的案件都是採線上申辦，即時申請、快速辦理，鼓勵雇主及仲介線上申辦，除可隨時查詢申辦進度，證明文件也不怕遺失，免除郵寄或臨櫃的舟車勞頓，加速辦理期程。

雇主應於移工入國翌日起3日內，或接續聘僱移工之日起3日內，向當地主管機關通報，未依法辦理，可處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。自今年8月1日起，雇主可至勞動部勞動力發展署建置的「外國人申請案件網路線上申辦系統」（https://fwapply.wda.gov.tw）辦理通報作業，勞工局審核後，將線上核發受理雇主聘僱外國人入國通報證明文件，或受理雇主接續聘僱外國人通報證明文件，

勞工局表示，勞動部勞動力發展署的「外國人申請案件網路線上申辦系統」已正式上線，惟考量線上申辦需熟悉網路介面及操作方式等適應期，緩衝期間仍可紙本送件。提醒雇主及仲介公司，紙本收件只到7月31日止， 8月1日起除直接聘僱案，將不再受理紙本及新北勞動雲申辦案件，紙本案件有缺件也不再予以補正。