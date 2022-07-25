搶攻剪刀經濟，「王品嚴選」首年以市佔5％為目標來進軍能輕鬆上菜的冷凍食品市場，由王品集團金牌主廚聯手研發2款人氣水餃口味-「剝皮辣椒豬」、「高麗菜豬肉」，主打豬排小里肌入餡，每個水餃重達28G及「和牛霜降鮮燙洋蔥湯」，只要輕鬆加熱，夏日宅在家享有王品嚴選美味。

天氣熱不想出門吃飯，那就在家煮水餃吃！根據王品集團調查，水餃不僅是備受台灣人喜愛的國民美食，零售通路水餃市值超過15億，市場份額大，冷凍水餃對許多人來說是方便又快速的料理，市面上的口味選擇也相當豐富，消費者吃水餃已非為省錢目的，更重視方便、健康及美味，不過市面上少有以餐廳起家的水餃品牌。

王品嚴選「懂你的精挑細選」，為了提供消費者極致的水餃品味，要讓水餃作為「正餐」，不惜成本打造爆汁金牌餃，主廚研發黃金比例肥瘦合度內餡，每個水餃重達28公克，食材嚴選CAS認證台灣豬的小里肌與腿肉，整塊原肉與小農整顆蔬菜自切自絞，蔬菜採用低溫急速冷凍，能吃得到蔬菜的爽脆與鮮甜，營養美味兼顧，碩大水餃入口滿滿內餡釋放出湯汁，不用沾醬就能吃到整個水餃的鮮甜美味。

夏日就想吃點開胃美食，王品為帶給消費者全新味蕾感受，推出「王品嚴選剝皮辣椒豬水餃」，主廚以獨門配方釀造剝皮辣椒、洋蔥、高麗菜入餃，淡淡的辣椒香氣與豬肉的鮮甜味完美融合，微辣剝皮辣椒的甘甜滋味與彈牙豬肉，再加上醃漬香氣、脆甜口感，豐富的層次，爽口感受，真的超開胃。「王品嚴選高麗菜豬肉水餃」，嚴選豬排里肌與腿肉完美搭配，主廚特調黃金比例調料，加上小農契作爽脆高麗菜與鮮嫩豬里肌肉完美結合，皮Q菜脆，鮮嫩爆汁，每一口咬下爆發的湯汁讓人欲罷不能。

王品集團以近30年牛肉專家的豐富經驗，將最受歡迎的澳洲頂級和牛霜降製成「王品嚴選和牛霜降鮮燙洋蔥湯」，嚴選澳洲頂級和牛，每片肉堅持原塊鮮切0.15公分，油花分布勻稱，加入牛骨高湯與十餘種辛香料，熬煮成主廚特調日式洋蔥鮮湯，可再搭配水餃做成和牛洋蔥湯餃，讓水餃儼然成為一道菜，在家也可以最誠摯的心，款待最重要的人。